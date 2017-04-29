Маркович: «Ливерпуль» должен был больше верить в мои способности

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович, выступающий на правах аренды за «Халл Сити», считает, что красные должны были больше верить в него. Сербский футболист после перехода в «Ливерпуль» летом 2014 года за € 25 млн провёл в составе команды один сезон, после чего уходил в аренду в «Фенербахче», «Спортинг» и «Халл».
«Ливерпуль» потратил на меня деньги, поэтому должен был проявить больше веры в мои способности. Я имею в виду и тренерский штаб, и руководство. Считаю, что должен был играть чаще.
Не знаю, что случится летом, это зависит от ситуации в «Ливерпуле». У меня два года по контракту с клубом, мне нравится АПЛ", — цитирует Марковича Goal.