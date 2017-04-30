ФНЛ наградила футболиста «Кубани» Гая за спасение жизни игроку «Мордовии»

Перед началом матча 34-го тура ФНЛ «Кубань» — «Динамо-Москва» (0:1) президент лиги Игорь Ефремов наградил полузащитника краснодарской команды Алексея Гая за грамотные и квалифицированные действия в чрезвычайной ситуации, возникшей на поле.
В матче 27-го тура, в котором «Кубань» встречалась с «Мордовией» (2:0), Гай оказал скорую помошь пострадавшему в результате игрового столкновения нападающему саранской команды Александру Алхазову. Гай помог потерявшему сознание игроку не задохнуться в результате западения языка и тем самым спас ему жизнь.