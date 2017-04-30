Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бабаев: ЦСКА удалось провернуть безденежную схему и получить Оланаре бесплатно

30 апреля 2017, воскресенье. 10:24. Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для программки к матчу 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» подвёл итог работе клуба в зимнее трансферное окно.

«Витиньо и Васин в последнее время серьёзно прибавили. С другой стороны, от того же Витиньо мы ждём дальнейшего прогресса. Его потенциал по-прежнему полностью не раскрыт, мы абсолютно убеждены, что он способен играть лучше. Прежде всего, речь идёт о результативных действиях – забитых мячах и голевых передачах. В любом случае, Витиньо очень изменился. Игрок демонстрирует совершенно иной уровень мотивации, самоотдачи. Достаточно посмотреть, как он играет в отборе. Витиньо за счёт своей работы сумел пробиться в стартовый состав, однако повторю, мы рассчитываем, что игрок будет ещё прибавлять.

Медленный набор формы Аароном Оланаре — это вполне нормально, учитывая, сколько времени он пропустил. Любому спортсмену после столь длительного перерыва требуется немалый срок, чтобы вернуться к своему лучшему состоянию. Безусловно, нам хочется, чтобы Оланаре поскорее начал забивать. Солидарен с Виктором Михайловичем Гончаренко – по мнению главного тренера, Аарон постепенно прибавляет. Очень надеюсь, что Оланаре порадует нас ещё в нынешнем сезоне. И не раз. Скажу честно, приход Оланаре зимой — не самый простой трансфер. С другой стороны, бывали ситуации посложнее. Нам удалось провернуть эдакую безденежную схему и получить Оланаре бесплатно.

Зимой ПФК ЦСКА расстался с двумя форвардами – Ласина Траоре и Карлосом Страндбергом. Увы, оба в полной мере так и не смогли раскрыть свой потенциал. Очевидный факт, отрицать бессмысленно. Ожидания от игры этих футболистов оказались выше того, что мы в итоге получили. С другой стороны, вполне можно сказать, что Траоре отработал вложенные в него средства за проведённые в команде шесть месяцев. В конце концов, он забил несколько мячей и таким образом помог команде. У Страндберга что-то получалось, что-то нет, но в итоге он проиграл конкуренцию, и мы решили отпустить его в другой клуб. При этом не только полностью окупили потраченные на него деньги, но ещё и остались в плюсе», — цитирует Бабаева сайт ЦСКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Аарон Оланаре Виктор Васин Витиньо Карлос Страндберг Ласина Траоре Роман Бабаев
Новости. Футбол
30 апреля 2017, воскресенье
11:01 «Локомотив» — «Рубин» — 0:1. Видеообзор матча
10:54 Тихонов: «Енисей» добирался в Воронеж 16 часов и увидел огород вместо поля
10:45 «Эвертон» – «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:05
10:41 «Линфилд» в рекордный 52-й раз выиграл чемпионат Северной Ирландии
10:37 Канте: я знаю, что нужно, чтобы выиграть чемпионат Англии
10:26 Луческу провёл дружескую встречу с президентом «Галатасарая»
10:24 Бабаев: ЦСКА удалось провернуть безденежную схему и получить Оланаре бесплатно
10:12 Косельни: «Тоттенхэм» и «Арсенал» сейчас равны
10:07 А. Березуцкий: если ЦСКА не победит, нагнать «Спартак» будет почти невозможно
10:03 ЦСКА — «Спартак»: в продажу поступила заключительная квота билетов
10:03 Бабаев: Гончаренко чётко знает, чего хочет добиться, и как это можно осуществить
10:00 «Уфа» – «Арсенал» (Тула): текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30
09:57 Альба: я не играю за «Барселону» столько, скольку хочу
09:54 Энрике: у «Барселоны» есть две очень чёткие цели на концовку сезона
09:47 Луис Суарес: «Барселона» должна продолжать оказывать давление на «Реал»
09:42 Симеоне: я наслаждался игрой «Атлетико», мы решили судьбу матча за 18 минут!
09:38 Кутиков: уровень исполнителей в ЦСКА и «Спартаке» достойный, будет ничья
09:37 Диего Алвес: ничья была бы справедливым результатом матча «Реал» — «Валенсия»
09:30 «МЮ» – «Суонси Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:27 Грушевский: логика в дерби не работает, но ЦСКА победа нужнее, чем «Спартаку»
09:24 Широков: если ЦСКА закроет Фернандо, игра «Спартака» может сломаться
09:11 «Рома» – «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:30
08:46 Шнейдерлен: я восхищаюсь работой Почеттино в «Тоттенхэме»
08:44 Защитник «Атлетико» Хименес может пропустить первый матч ЛЧ с «Реалом»
08:30 Фаулер: покупка Лукаку сделает «Ливерпуль» претендентом на чемпионство в АПЛ
08:30 В Аргентине судья прервал матч на полчаса, потому что фанаты угрожали убить его
08:04 Блинд: мы с Бейи отлично понимаем друг друга в «МЮ», несмотря на языковой барьер
07:56 Карвахаль: «Реал» повели к победе наши болельщики
07:55 «Малага» получит € 1 млн, если «Реал» станет чемпионом Испании
07:54 Пике: на полях «Реала» и «Эспаньола» чувствую себя лучше, чем в других местах
07:32 Переводчик Виллаш-Боаша: Андре думал, что Россия — «третий мир»
07:15 Венгер: «Тоттенхэм» не удержит своих лучших игроков, если не повысит зарплаты
06:45 «Лион» прошёл «Манчестер Сити» и сыграет с «ПСЖ» в финале женской Лиги чемпионов
06:26 Гунько: «Спартак-2» очень хотел победить «Тосно», но помешали собственные ошибки
06:06 Огуде не сыграет против «Ростова»
05:53 ФНЛ наградила футболиста «Кубани» Гая за спасение жизни игроку «Мордовии»
05:39 Фанаты «Лейтон Ориент» вышли на поле во время матча в знак протеста
05:20 «Атлетико» забил 3 гола к 20-й минуте матча впервые с 1957 года
04:53 «Эспаньол» — «Барселона» — 0:3. Видеообзор матча
04:46 «Реал» — «Валенсия» — 2:1. Видеообзор матча
04:21 Калитвинцев: «Кубань» — лидер по качеству игры и по составу, но не по очкам
03:56 Член совета ФИФА шейх Ахмад опроверг причастность к коррупционному скандалу
03:38 Даудов: «Терек» стал одним из ведущих клубов России
03:25 Гвардиола: у Габриэла Жезуса отличное голевое чутьё
03:24 Налоговая служба Великобритании расследует выплату «Вест Хэмом» € 1 млн Пайету
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто подходит к дерби в лучшей форме?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+