Селюк: просьбы болельщиков и желание президента страны вернули Каборе в сборную

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе продолжит выступления за сборную Буркина-Фасо, сообщил агент 29-летнего футболиста Дмитрий Селюк в своём аккаунте в «Твиттере».
«Россия увидит Каборе на ЧМ-2018. Просьбы болельщиков, а также желание президента страны и главы федерации футбола вернули Шарля в сборную», — написал Селюк.
В январе сообщалось о решении Каборе завершить международную карьеру. Сборная Буркина-Фасо лидирует в своей группе в квалификации ЧМ-2018, опережая национальные команды ЮАР, Сенегала и Кабо-Верде.