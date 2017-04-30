Видео: «Бавария» празднует пятый подряд титул чемпиона Германии

«Бавария» после гостевой победы над «Вольфсбургом» (6:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии досрочно оформила пятый подряд титул чемпиона страны. Мюнхенская команда за три тура до конца первенства набрала 73 очка, и её уже не опередит идущий следом в турнирной таблице «РБ Лейпциг» (63).
Голами в составе «Баварии» в матче с «Вольфсбургом» отметились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер, Джошуа Киммих и Роберт Левандовски, который оформил дубль.
«Бавария» в пятый раз подряд и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу (ближайший преследователь — «Нюрнберг» с девятью победами). Главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти впервые в своей карьере стал чемпионом Германии.
Видео празднования «Баварии» доступно в официальном YouTube-аккаунте Бундеслиги.