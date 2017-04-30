«Милан» сыграл вничью с аутсайдером Серии A «Кротоне»

В матче 34-го тура итальянской Серии A «Милан» в гостях сыграл вничью со счётом 1:1 с «Кротоне». На 8-й минуте Марселло Тротта вывел хозяев вперёд, а на 50-й минуте Габриэль Палетта счёт сравнял. В концовке у россонери был удалён Юрай Кучка, получивший вторую жёлтую карточку.
Что касается остальных матчей тура, то «Болонья» дома разгромила «Удинезе» со счётом 4:0, «Фиорентина» на выезде уступила «Палермо» (0:2), «Кьево» в гостях победил «Дженоа» (2:1), «Сассуоло» на чужом выиграл у «Эмполи» (3:1), а «Кальяри» на своём поле был сильнее «Пескары» (1:0).