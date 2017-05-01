Комиссар ООН поддержал решение Мунтари, покинувшего поле из-за расизма

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн поддержал поступок полузащитника «Пескары» Салли Мунтари, который в гостевом матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) самостоятельно покинул поле.
В концовке встречи ганский футболист подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков «Кальяри». В ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку. Салли в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет».
«Постоянная проблема расизма требует повышенного внимания со стороны ФИФА. Расизм и проявление нетерпимости нельзя допускать на крупных спортивных мероприятиях. Мунтари - вдохновитель для всех нас, работников управления ООН по правам человека», — цитирует комиссара Reuters.