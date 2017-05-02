Клопп: где-то «Ливерпулю» немного повезло, но мы заслужили это

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Это действительно здорово, очень приятные эмоции. Это была сложная игра, мы начали матч очень хорошо, а затем из-за травмы пришлось заменить Коутиньо, очень важного игрока. Мы действовали терпеливо, играли в футбол и пытались создавать моменты. Конечно же, Джан забил восхитительный гол.
Было ясно, что придётся потрудиться — это мы и сделали. На этом стадионе мало кому удаётся победить малой кровью. Где-то «Ливерпулю» немного повезло, но мы заслужили это своими усилиями. Я доволен качеством игры», — сказал Клопп в эфире Sky Sports.