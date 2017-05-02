Президент «Урала»: в финале кубка хотим сыграть красиво, футбол ведь для фанатов

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в финале Кубка России. Игра пройдёт 2 мая в Сочи, начало — в 18:45 мск.
«Мы готовимся и хотим показать хороший футбол. Самое главное — понравиться болельщикам, чтобы и мы, и „Локомотив“ показали игру, которая бы запомнилась. Мы уже в финале, и дай бог порадовать яркой игрой любителей футбола.
Посмотрим, как всё сложится, не буду говорить, выиграем — не выиграем. Будем стараться. Если болельщикам понравится, тогда это будет хорошая игра. Главное, чтобы они потом сказали: играли красиво, был зрелищный футбол. Футбол ведь не для Иванова, Петрова, Сидорова, а для болельщиков. Хотим сыграть красиво», — сказал Иванов в эфире программы «Все на матч».