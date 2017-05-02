Пирло планирует стать тренером

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло подчеркнул, что намерен пойти на тренерские курсы по окончании игровой карьеры. Тем не менее, 37-летний футболист пока не планирует завязывать с активными выступлениями.
«Рано или поздно я задумаюсь о завершении карьеры, ведь играть всегда невозможно. Когда ты уже не можешь делать какие-то вещи, приходит время задуматься о чём-то ещё. В настоящее время я сосредоточен на своей игре. Как только я вернусь в Италию, сразу начну учиться на тренера», - приводит слова Пирло Tuttomercatoweb.