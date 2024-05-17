«Торпедо» расторгло контракт с нападающим спустя полгода после подписания

Нападающий «Торпедо» Тимур Мелекесцев покидает московскую команду, сообщает официальный сайт автозаводцев. Контракт с форвардом, который изначально был рассчитан на полтора года, расторгнут по соглашению сторон.

Тимур является воспитанником «Краснодара», ЦСКА и московского «Динамо». Однако в России не получилось, и 23-летний нападающий уехал в чешский «Словацко», но оттуда стал отдаваться в аренду в махачкалинское «Динамо» и «Аланию». Потом в качестве свободного агента перебрался в белорусский «Энергетик-БГУ», а нынешний сезон начинал в «Сатурне».

К «Торпедо» Мелекесцев присоединился на зимних сборах в начале года на правах свободного агента. За полгода он провёл в составе московского «Торпедо» два матча в Первой лиге, не отметившись результативными действиями.

После 32 туров Первой лиги московское «Торпедо» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. Команда Олега Кононова имеет в своём активе 43 очка. Последние две игры сезона «Торпедо» проведёт на своём поле с ярославским «Шинником» 20 мая и на выезде с «Ленинградцем» 25 мая.