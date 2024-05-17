На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

На подмосковные «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт РФС. Запрет связан с невыполнением подмосковным клубом денежных обязательств перед ранее аккредитованным посредником РФС ИП Порошиным Д. С. по договору о посреднических услугах в полном объёме.

После заявления посредника «Химки» обязали выплатить ему задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения.

В качестве обеспечительной меры к подмосковному клубу применён запрет на регистрацию новых футболистов. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств посредником.

Напомним, после 32 туров Первой лиги «Химки» находятся на первом месте в турнирной таблице, набрав за два тура до конца сезона 60 очков.