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Нападающий «Ливерпуля» Нуньес — худший игрок АПЛ по реализации явных голевых моментов

Нападающий «Ливерпуля» Нуньес — худший игрок АПЛ по реализации явных голевых моментов
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес является худшим игроком английской Премьер-лиги по реализации явных голевых моментов в сезоне-2023/2024, по подсчётам WhoScored.

Уругвайский футболист реализует 18% очевидных голевых моментов, это худший результат в лиге. Напомним, Дарвин Нуньес присоединился к «Ливерпулю» летом 2022 года, перейдя из португальской «Бенфики», став самым дорогим приобретением английского клуба в истории. В нынешнем сезоне нападающий провёл 53 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач.

Действующий контракт 24-летнего игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нуньеса в € 70 млн.

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