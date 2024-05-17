Хосеп Гвардиола: у нас не получится забить «Вест Хэму» три гола за 10 минут

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», в котором определится судьба чемпионства. Встреча состоится 19 мая.
«Мы бы хотели, чтобы через 10 минут матча с «Вест Хэмом» мы вели со счётом 3:0, но этого не произойдёт. У меня предчувствие, что всё будет так же, как в игре с «Астон Виллой» 2022 года. Однако мы готовы. Мои игроки никогда не сдадутся», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, в матче 38-го тура сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой». Манкунианцам было необходимо побеждать для того, чтобы становиться чемпионами Англии. Однако к 70-й минуте они уступали со счётом 0:2, но смогли отыграться, сделав счёт 3:2.
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