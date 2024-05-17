«Ювентус» уволил Аллегри за неподобающее поведение в финале Кубка Италии

«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.

«Увольнение последовало из-за определённого поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счёл несовместимым с ценностями «Ювентуса».

Завершается период сотрудничества, который начался в 2014 году, возобновился в 2021 году и завершился после трёх последних сезонов вместе с финалом Кубка Италии.

Клуб желает Массимилиано Аллегри удачи в его будущих проектах», — сказано на официальном сайте туринского клуба.

Напомним, на 90+3-й минуте финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (0:1) Аллегри остался крайне недоволен тем, что арбитр матча Фабио Мареска не сразу зафиксировал нарушение на защитнике «Ювентуса» Бремере. После этого итальянский специалист сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо, за что получил красную карточку.

Также сообщалось, что после матча в подтрибунном помещении Аллегри угрожал итальянскому журналисту Гвидо Вачаго, представляющему Tuttosport. Он угрожал ему расправиться, если издание «не станет писать правду».

Аллегри второй раз занял должность главного тренера туринского клуба с мая 2021 года. За этот период под его руководством «Ювентус» провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз победил, 34 раза сыграл вничью и 35 раз уступил.

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