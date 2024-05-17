Дэвис не исключает варианта, при котором может остаться в «Баварии» на ближайшие годы

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не исключает варианта, при котором он останется в мюнхенском клубе на ближайшие несколько лет, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшеффля.

По информации источника, это связано с тем, что «Реал» не проявляет к нему должного интереса. В стане игрока говорят, что пребывание в Мюнхене также является для него привлекательным вариантом. Но на данный момент игрок ещё не пошёл на уступки в вопросе зарплаты.

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвис принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.