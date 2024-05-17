Малафеев считает, что «Зенит» не преодолел игровой кризис

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о турнирных перспективах сине-бело-голубых в концовке нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, «Зенит» всё ещё не преодолел игровой кризис, даже несмотря на выход в Суперфинал Кубка России. Малафеев считает, что два заключительных матча «Зенита» в РПЛ получатся очень сложными, но команда должна бороться за чемпионский титул до самого конца.

«Безусловно, победа над ЦСКА и выход в финал Кубка России — хороший результат. Команда показала характер, желание. Но говорить о том, что кризис в игре полностью преодолён, пока рано. Два оставшихся матча в чемпионате будут очень сложными. «Ахмат» в Грозном — всегда непростой соперник, «Ростов» — тоже. Но эти команды можно и нужно обыгрывать, если «Зенит» намерен биться за чемпионство до самого конца. Думаю, игроки отдадут все силы ради побед. Просто лёгкой прогулки не будет», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».