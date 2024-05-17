Салфетка с первым контрактом Месси продана на аукционе почти за € 900 тыс.

Салфетка с первым контрактом аргентинского футболиста Лионеля Месси с испанской «Барселоной» была продана за £ 762 400, что по текущему курсу составляет почти € 900 тыс. Об этом сообщил официальный сайт аукциона Bonhams.

В описании лота указано, что 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной» на данной салфетке.

Лионель Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» в ноябре 2003 года в товарищеской игре с португальским «Порту». Дебют Месси в официальном матче состоялся 16 октября 2004 года, он вышел на замену за восемь минут до конца матча с «Эспаньолом». Аргентинец выступал за «Барселону» до 2021 года. Сейчас 36-летний футболист играет за американский «Интер Майами».