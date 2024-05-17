Арне Слот подтвердил, что подписал контракт с «Ливерпулем»

Нидерландский тренер Арне Слот подтвердил, что подписал контракт с «Ливерпулем».

«Я могу подтвердить, что в следующем сезоне стану новым тренером «Ливерпуля», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Романо сообщал, что сегодня, 17 мая, Слот официально заключит трудовое соглашение с английским клубом.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Подчёркивалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

После 37 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает третье место.

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