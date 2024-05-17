Хави ждёт встречи с Лапортой для прояснения своего будущего в «Барселоне» — AS

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает провести личную встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой с целью обсуждения своего будущего в стане сине-гранатовых. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Хави готов прояснить сложившуюся ситуацию, однако он раздосадован тем, как развивается эта ситуация. Подчёркивается, что испанский специалист был удивлён решением Лапорты не лететь на матч 36-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (0:2).

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанными в преддверии матча с «Альмерией».

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