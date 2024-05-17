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У защитника «Рубина» Дмитрия Кабутова родился сын

У защитника «Рубина» Дмитрия Кабутова родился сын
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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов стал отцом. Сегодня, 17 мая, супруга футболиста Виктория родила сына, которого назвали Артёмом, сообщает пресс-служба казанской команды.

Клуб также не остался в стороне и поздравил своего футболиста с пополнением в семье.

«Дмитрий Кабутов стал отцом! У Дмитрия и его супруги Виктории родился сын! Родители выбрали для малыша имя Артём. Поздравляем!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Рубина»

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 41 очко за 28 матчей. Дмитрий Кабутов провёл в нынешнем сезоне в составе казанцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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