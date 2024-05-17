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В ЦСКА сообщили, что вопрос ношения маски Торопом после операции пока не рассматривается

В ЦСКА сообщили, что вопрос ношения маски Торопом после операции пока не рассматривается
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о травме голкипера армейцев Владислава Торопа.

«Рано говорить, сколько пропустит Тороп. Операция пройдёт сегодня. На данный момент вопрос о ношении маски не стоит. Но уверенно говорить об этом до операции нельзя. Тем более что в большинстве своём последующее ношение маски — это личное решение вратаря, основанное прежде всего на психологическом состоянии, моменте уверенности», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Владислав Тороп получил травму в первом тайме ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча состоялась 15 мая в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу в серии пенальти (0:0, 5:4 пен).

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