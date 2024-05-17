Шайхутдинов: занять место Акинфеева в ЦСКА никто не смог бы — бессмысленно называть имена

Голкипер московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов высказался о вратарях армейского клуба.

— Кто из вратарей, у которых не получилось в ЦСКА, вызывал симпатию? Например, были Чепчугов, Ревякин.

— Кырнац ещё был. Я со многими пересекался, кто был после Чепчугова и Ревякина. Многих застал в академии, кто потом переходил в основу. Но называть тех, кто потенциально мог занять место Игоря [Акинфеева], бессмысленно, потому что никто этого не сделал.

Сейчас могу назвать Даню Бокова, он в аренде. Это из тех, кто ближе по времени к сегодняшнему дню. Потому что мы с ним коллеги, вместе тренировались, я видел его в деле», — сказал Владимир Шайхутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.