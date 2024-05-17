Пименов: ставить памятник Нгамалё рано — «Динамо» ещё ничего не выиграло

Бывший российский футболист Руслан Пименов порассуждал о наследии крайнего нападающего «Динамо» Муми Нгамалё в московском клубе.

— Нгамалё дважды подряд спас «Динамо». Кто-то уже предлагает поставить ему памятник.

— Памятник ставить рано — ещё ничего не выиграно. Борьба всё ещё идёт. Про Тюкавина тоже спрашивают, когда ему уезжать. Сейчас он станет чемпионом, тогда можно и уезжать, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне Нгамалё принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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