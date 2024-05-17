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Вратарь «Сочи» Рудаков: не думаем о месте «Краснодара» в таблице, у нас свои задачи

Вратарь «Сочи» Рудаков: не думаем о месте «Краснодара» в таблице, у нас свои задачи
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Голкипер «Сочи» Максим Рудаков поделился ожиданиями от игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой сочинцы примут на своём поле «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не думаем о том, где сейчас находится «Краснодар», да они лидеры, но у нас свои задачи. Думаю, будет классный и яркий матч. Надеюсь, будет очень много наших болельщиков на этой игре», — приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи» состоится в эту субботу, 18 мая. Игра пройдёт на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» после 28 туров РПЛ занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар» расположился на третьей строчке, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.

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