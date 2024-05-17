Стали известны арбитры на матчи 33-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 33-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Черноморец» − «Енисей»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Владислав Шипков (Белореченск), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Динамо» Махачкала – «Родина»: Сергей Цыганок (Владивосток) – Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), резервный судья – Иван Абросимов (Санкт-Петербург), инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Москвовская область), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«СКА-Хабаровск» − «Алания»: Инал Танашев (Нальчик) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Максим Белокур (Находка), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Юрий Чеботарёв (Краснодар), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Тюмень» − «КАМАЗ»: Николай Волошин (Смоленск) — Рустам Равилов (Саранск), Дмитрий Маликов (Новороссийск), резервный судья — Дмитрий Голов (Омск), инспектор — Игорь Синер (Омск), делегат — Евгений Летин (Московская область);

«Арсенал» − «Акрон»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Александр Чекалин (Воронеж), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Сокол» — «Волгарь»: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Кубань» − «Химки»: Алексей Лапатухин (Москва) – Сергей Ядров (Калининград), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург);

«Нефтехимик» − «Ленинградец»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Максим Каюмов (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Олег Снегирёв (Нижний Новгород), инспектор – Николай Объедков (Санкт- Петербург), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);

«Торпедо» − «Шинник»: Богдан Головко (Волгоград) – Денис Петров (Астрахань), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Максим Перезва (Раменское), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Пётр Петухов (Москва).