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Игрок «Бетиса» Иско сломал малоберцовую кость на левой ноге

Игрок «Бетиса» Иско сломал малоберцовую кость на левой ноге
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Известный испанский полузащитник Иско, выступающий в составе «Бетиса», сломал ногу в матче 36-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (2:2) и, вероятнее всего, пропустит чемпионат Европы — 2024.

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Мармоль – 21'     1:1 Суарес – 27'     1:2 Перес – 49'     2:2 Молейро – 64'    

«После тестов, проведённых сегодня в отношении Иско, подтвердилось, что игрок получил перелом малоберцовой кости на левой ноге.

Медицинские службы клуба оценят необходимость хирургического вмешательства для устранения травмы в ближайшие несколько часов», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

32-летний Иско в нынешнем сезоне провёл 36 матчей в составе «Бетиса». Он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. «Бетис» после 36-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

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