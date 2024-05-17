Игрок «Бетиса» Иско сломал малоберцовую кость на левой ноге

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Известный испанский полузащитник Иско, выступающий в составе «Бетиса», сломал ногу в матче 36-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (2:2) и, вероятнее всего, пропустит чемпионат Европы — 2024.

«После тестов, проведённых сегодня в отношении Иско, подтвердилось, что игрок получил перелом малоберцовой кости на левой ноге.

Медицинские службы клуба оценят необходимость хирургического вмешательства для устранения травмы в ближайшие несколько часов», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

32-летний Иско в нынешнем сезоне провёл 36 матчей в составе «Бетиса». Он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. «Бетис» после 36-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 56 очков.