Сёмин: эта победа стала самой сложной в карьере

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с «Уралом». Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Эта победа стала самой сложной в карьере. Во-первых, всё очень сложно шло. Во-вторых, ответственность была очень большая. Мы не могли закончить год без какого-то титула», — сказал Сёмин в раздевалке.
Сёмин в пятый раз в карьере выиграл Кубок России, обойдя по количеству побед в турнире Валерия Газзаева, который четырежды приводил к трофею ЦСКА.