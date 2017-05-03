Наставник «Шальке-04» верит в возможность участия в Лиге Европы

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль отметил, что команда всегда должна ставить перед собой высокие цели. В связи с этим тренер отметил, что его подопечные должны обязательно выиграть оставшиеся три матча Бундеслиги.
«Мы отстаём от команды, занимающей 6-е место, на 4 очка. Это место даёт право участия в Лиге Европы, и мы хотим одержать победу в оставшихся матчах. Я сам считаю свою команду способной на это. Однако «Шальке» — клуб, который обычно думает об участии в Лиге чемпионов. И это оправданно. Мы должны ставить перед собой только высокие цели, и только в этом случае мы сможем решать свои задачи», — цитирует Вайнцирля Sport Bild.
По итогам 31 тура Бундеслиги «Шальке-04» с 41 очком занимает 10-е место в турнирной таблице.