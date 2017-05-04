Дани Алвес: меня не беспокоит вопрос, будет ли «Реал» в финале

Защитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес отметил, что он не испытывают страха перед мадридским «Реалом». Бразильский футболист сказал это после первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Монако». Играя на выезде, «старая синьора» сумела одержать победу со счётом 2:0. Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин стал автором дубля.
«Самым главным был командный дух и то, что нам удалось удержать наши ворота на замке. А Игуаин всегда помогает команде. Меня не беспокоит вопрос, будет ли «Реал» в финале», — приводит слова Алвеса beIN Sports.
«Реал» в свою очередь победил на своём поле в первом матче полуфинала «Атлетико» (3:0).
Ответная игра между бьянконери и монегасками состоится 9 мая.