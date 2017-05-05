Сольдадо: надеюсь, одержу первую победу над «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу»

Нападающий «Вильярреала» Роберто Сольдадо очень надеется на победу над «Барселоной» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Он подчеркнул, что за свою карьеру ещё никогда не побеждал на стадионе «Камп Ноу».
«Надеюсь, одержу свою первую победу над «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу». Понятно, что сложно нейтрализовать футболистов «Барселоны». Поэтому нужно, чтобы ты выдал отличную игру, а у соперников был не лучший день. Словами невозможно описать мастерство Месси, Неймара и Суареса. Поэтому нам нужно умереть на поле и надеяться на удачу», — цитирует Сольдадо Marca.
Матч между «Барселоной» и «Вильярреалом» состоится 6 мая.