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Команды московских вузов примут участие в Студенческом кубке чемпионов

5 мая 2017, пятница. 08:59. Футбол

Для студентов ведущих московских вузов появилась дополнительная возможность присоединиться к уникальной футбольной программе. 14 апреля стартовал Студенческий кубок чемпионов – турнир среди вузовских московских команд, в котором помимо прочего участники смогут побороться за трофей и звание лучшей студенческой команды Москвы.

Студенческий кубок чемпионов – проект, разработанный «Футбольным сообществом» и агентством Campus. Основным партнёром проекта выступила компания Nike.

Идея турнира состоит в том, чтобы столкнуть между собой лучшие студенческие футбольные команды, которые выиграли чемпионаты внутри своих вузов. Участниками Кубка станут лучшие коллективы более чем 25 московских вузов: Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Государственный университет управления, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Московский финансово-юридический университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и другие.

Кубок стартовал 14 апреля и продлится в течение семи недель. Игры будут проходить каждую пятницу с 18.00 до 22.00 на футбольных полях Футбольной академии «Спартак» им. Ф. Черенкова (ст. м. Сокольники, Малый олений пер., 23).

Сыграть за свою команду смогут футболисты не старше 23 лет, а сами игры пройдут в формате 6х6. Турнир состоит из квалификационного этапа, на котором будут отобраны 16 команд, группового, в котором к этим участникам прибавятся 16 сеяных команд, получивших «уайлд-кард» от организаторов, далее со стадии 1/8 начнётся серия плей-офф. В общей сложности в Кубке примут участие 48 команд. 26 мая – заключительный день Кубка, до которого дойдут сильнейшие команды. В этот день состоится матч за третье место и финальный матч турнира.

Фото: Nike
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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