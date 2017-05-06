Наставник «Атлетика» Вальверде будет ждать предложения «Барселоны»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде хочет работать у руля «Барселоны», утверждает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, этот специалист будет ждать предложения каталонского клуба. В связи с этим он в данный момент не может подтвердить руководству баскского клуба, что и в следующем сезоне будет возглавлять команду.
Ранее приводились слова президента «Атлетика» Хосу Уррутия относительно того, что «Барселона» не контактировала с ними насчёт Вальверде.
Главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике по окончании сезона покинет свой пост. СМИ не исключают, что команду может возглавить и его нынешний помощник Хуан Карлос Унсуэ.