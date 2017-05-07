Ярмоленко: пример Коноплянки заставил меня задуматься, но я готов

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался по поводу возможности продолжения карьеры в зарубежном чемпионате.
«Да, желание поиграть в сильном чемпионате есть. Но если останусь в „Динамо“ – не разочаруюсь. Это клуб, о котором мечтал с детства. У меня же так было. Кто-то хотел попасть в „Барселону“, „Баварию“ или „Манчестер Юнайтед“, а я грезил „Динамо“. И вот я здесь. Я люблю футбол и уже научился получать удовольствие от того, что есть здесь и сейчас. Где бы ни играл, буду отдавать тренировкам и матчам все силы. Пока те силы у меня будут.
Пример Евгения Коноплянки чем-то показательный? Да. Начал немного по-другому воспринимать ситуацию. Здесь ты вроде в порядке, всё получается. Но когда переезжаешь в другую страну, с другим менталитетом, с другим образом мышления людей, с другим восприятием футбола, эту специфику надо учитывать. Дома можем сыграть слабо, и нам это простят. В топ-чемпионатах всё несколько иначе. Не так уж легко там себя проявить. Но я к этим трудностям готов. Люблю работать, получаю от своей работы удовольствие.
Слухи об интересе «Валенсии»? Я таких вещей не комментирую. Когда трансферное окно откроется, сядем с президентом клуба, агентом и будем обсуждать, как жить дальше. А пока всё это – пустые разговоры", – рассказал полузащитник киевского клуба в интервью «Футбол 24».