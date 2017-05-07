«Зенит» — «Терек»: на втором матче на новом стадионе присутствуют 30 673 зрителя

На матче 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком» присутствуют 30 673 зрителя. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Арена вмещает 67 739 человек.
Это второй официальный матч на новой арене. На игре 24-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Уралом» (2:0) по официальным данным присутствовало 20 004 зрителя, хотя вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин говорил, что матч посетили лишь 11 тыс. человек.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек».