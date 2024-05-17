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Тухель заявил, что всё-таки покинет «Баварию», так как переговоры с клубом зашли в тупик

Тухель заявил, что всё-таки покинет «Баварию», так как переговоры с клубом зашли в тупик
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что переговоры с мюнхенским клубом о возможном продолжении сотрудничества зашли в тупик и он покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве главного тренера «Баварии». Были переговоры, но мы не пришли к соглашению, так что февральское решение остаётся в силе», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» хотела оставить главного тренера команды Томаса Тухеля на следующий сезон. Немецкий специалист выставил ряд условий, таких как оказание реального влияния на трансферную политику «Баварии». Специалист хочет самостоятельно определять, какие футболисты должны быть проданы, а какие приобретены.

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