Тренер сборной Нидерландов рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Евро-2024

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман рассказал, с какой сборной хотел бы встретиться в финале чемпионата Европы — 2024.

«Если мы сыграем со сборной Испании, то пусть это будет в финале, потому что в четвертьфинале или на стадии 1/8 финала, я думаю, что ни Испания не захочет играть с Нидерландами, ни Нидерланды не захотят играть с Испанией», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo со ссылкой на интервью RTVE.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.