Агент Кирилла Глебова ответил на вопрос о возможной аренде из ЦСКА

Футбольный агент Антон Железняков, который представляет интересы игрока ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о возможном уходе в аренду из армейского клуба в летнее трансферное окно.

— Возможна ли летом аренда Кирилла Глебова из ЦСКА?

— Сейчас конец сезона, все сосредоточены на этом. Кирилл уже выходил за основной состав, забивал. Пока никаких предметных разговоров нет, все сосредоточены на концовке сезона. Кирилл Глебов — часть ЦСКА, — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

18-летний Глебов является воспитанником челябинского «Сигнала» и ЦСКА. Зимой 2023 года сразу из юношеской команды попал в основу армейцев. В нынешнем сезоне сыграл за красно-синих 11 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.