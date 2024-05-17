Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кирилла Глебова ответил на вопрос о возможной аренде из ЦСКА

Агент Кирилла Глебова ответил на вопрос о возможной аренде из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Антон Железняков, который представляет интересы игрока ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о возможном уходе в аренду из армейского клуба в летнее трансферное окно.

— Возможна ли летом аренда Кирилла Глебова из ЦСКА?
— Сейчас конец сезона, все сосредоточены на этом. Кирилл уже выходил за основной состав, забивал. Пока никаких предметных разговоров нет, все сосредоточены на концовке сезона. Кирилл Глебов — часть ЦСКА, — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

18-летний Глебов является воспитанником челябинского «Сигнала» и ЦСКА. Зимой 2023 года сразу из юношеской команды попал в основу армейцев. В нынешнем сезоне сыграл за красно-синих 11 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: хочется играть больше, готов к двум последним матчам РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android