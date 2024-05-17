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Президент ФИФА Инфантино: тренеры смогут обращаться за помощью к VAR дважды за матч

Президент ФИФА Инфантино: тренеры смогут обращаться за помощью к VAR дважды за матч
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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация планирует разрешить тренерам запрашивать просмотр VAR. По словам функционера, наставники смогут обращаться за помощью к VAR два раза за игру.

«Была создана более универсальная технология использования VAR с меньшим количеством камер и отсутствием необходимости в большом количестве судей на матчах. Поэтому система будет ещё более доступной для всех.

Тренеры смогут обращаться за помощью к VAR дважды. Игроки могут попросить об этом тренера. Если первоначальное решение судьи будет изменено, тренеры не потеряют возможность запроса и смогут дважды запросить видеопросмотр», — сказал Инфантино во время 74‑го конгресса ФИФА в Бангкоке.

Напомним, стало известно, что клубы английской Премьер-лиги проголосуют за отмену VAR, начиная со следующего сезона. Ранее подобное голосование провели в Швеции – клубы страны отказались вводить VAR. Согласно нормам УЕФА, страны сами решают, проводить им свои внутренние турниры с VAR или без.

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