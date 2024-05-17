Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шишкин: честно говоря, не завидую Станковичу. Но он должен понимать, куда идёт

Шишкин: честно говоря, не завидую Станковичу. Но он должен понимать, куда идёт
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых начиная с сезона-2024/2025.

«Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определённые успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу.

Мы все понимаем, что построить команду дорогого стоит, и это не один год. Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, всё так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали. Но как только они начинают буксовать, то сразу отставка. Потому что в «Спартаке» не любят ждать. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую.

Думаю, что ближайший сезон, наверное, будет ключевым для Станковича. Я ему, честно говоря, не завидую. Он, наверное, должен понимать, куда он идёт. Я всё-таки ожидал, что будет немножко другая кандидатура», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Подчёркивалось, что боснийский специалист Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», продолжит работу в тренерском штабе московского клуба.

Материалы по теме
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Live
«Спартак» мощно удивил выбором нового тренера! Реакция на приход Станковича. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android