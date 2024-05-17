Шишкин: честно говоря, не завидую Станковичу. Но он должен понимать, куда идёт

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых начиная с сезона-2024/2025.

«Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определённые успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу.

Мы все понимаем, что построить команду дорогого стоит, и это не один год. Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, всё так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали. Но как только они начинают буксовать, то сразу отставка. Потому что в «Спартаке» не любят ждать. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую.

Думаю, что ближайший сезон, наверное, будет ключевым для Станковича. Я ему, честно говоря, не завидую. Он, наверное, должен понимать, куда он идёт. Я всё-таки ожидал, что будет немножко другая кандидатура», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Подчёркивалось, что боснийский специалист Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», продолжит работу в тренерском штабе московского клуба.