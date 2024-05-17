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ЦСКА выступил с заявлением относительно состояния Торопа

ЦСКА выступил с заявлением относительно состояния Торопа
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Профессиональный футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением относительно состояния голкипера команды Владислава Торопа. Напомним, вратарь получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), сейчас он находится под присмотром врачей в одной из больниц Москвы.

«Слава Тороп сейчас находится в одной из московских больниц. По итогам дополнительного обследования будет назначена операция, после чего можно будет определить точные сроки его восстановления. Хотим выразить слова благодарности нашим коллегам из Санкт-Петербурга: врачам «Зенита» Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу «Газпром-Арены» Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации игрока прямо во время матча в Санкт-Петербурге, так и его дальнейшей транспортировки в Москву. Спасибо за ваш профессионализм и неравнодушие!» — говорится в заявлении клуба, опубликованном в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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