Ван Перси прокомментировал своё назначение в «Херенвен»

Легендарный нидерландский экс-футболист Робин ван Перси прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Херенвена». 40-летний специалист подписал контракт сроком на два года. Это первая работа ван Перси в качестве главного тренера.

«Тренерская профессия обширна и сложна, и я занимаюсь ею с большой страстью и удовольствием. Я хотел бы продолжить свое развитие, и роль главного тренера идеально соответствует этой цели. Поэтому я доволен возможностью, которую предлагает «Херенвен». Это очень хороший клуб высшей лиги с богатыми традициями и преданными болельщиками. В качестве главного тренера мне предстоит внести свой вклад в спортивные амбиции и развитие клуба», — приводит слова Робина ван Перси официальный сайт «Херенвена».