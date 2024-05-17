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Ван Перси прокомментировал своё назначение в «Херенвен»

Ван Перси прокомментировал своё назначение в «Херенвен»
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Легендарный нидерландский экс-футболист Робин ван Перси прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Херенвена». 40-летний специалист подписал контракт сроком на два года. Это первая работа ван Перси в качестве главного тренера.

«Тренерская профессия обширна и сложна, и я занимаюсь ею с большой страстью и удовольствием. Я хотел бы продолжить свое развитие, и роль главного тренера идеально соответствует этой цели. Поэтому я доволен возможностью, которую предлагает «Херенвен». Это очень хороший клуб высшей лиги с богатыми традициями и преданными болельщиками. В качестве главного тренера мне предстоит внести свой вклад в спортивные амбиции и развитие клуба», — приводит слова Робина ван Перси официальный сайт «Херенвена».

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