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Лицензии на участие в следующем сезоне РПЛ получили 20 клубов

Лицензии на участие в следующем сезоне РПЛ получили 20 клубов
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Российский футбольный союз выдал 20 лицензией для выступления в РПЛ на будущий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Так, комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки футбольных клубов Российской Премьер-Лиги и Первой лиги на получение лицензии РФС I/УЕФА для возможного участия в Премьер-Лиге (РПЛ) сезона-2024/2025.

Лицензии получили 20 клубов. Это «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Пари Нижний Новгород», «Урал», «Факел», «Оренбург», «Балтика», «Сочи», «Химки», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина».

Отказно в лицензировании в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ) тульскому «Арсеналу», «СКА-Хабаровск» и московскому «Торпедо».

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