Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о прощании с клубом и игроками

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о прощании с клубом и футболистами. Напомним, немецкий специалист покинет английскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Это была самая напряжённая неделя в моей жизни: я попрощался со столькими людьми. Мы не должны притворяться, что это обычная неделя…

Это моя последняя игра до отпуска, так что всё как обычно, но при этом я знаю, что скоро всё изменится… Игроки попрощались с нами вчера, мы устроили барбекю, прощальный праздник. Я не знаю точно, сколько футболок я подписал на прошлой неделе, но думаю, что теперь у каждого есть одна!

Прощаться всегда неприятно, но если сказать это без обиды, значит, время, проведённое вместе, было не самым лучшим, а я отлично провёл время», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).