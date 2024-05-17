Чернышов: в Сербии сильная тренерская школа, но и в России с этим всё хорошо

Главный тренер индийского «Мохаммедана» из Калькутты и бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов ответил на вопрос о тенденции переезда сербских тренеров в Россию.

— Почему в РПЛ появляется всё больше сербских тренеров?

— В Сербии действительно сильная тренерская школа, начиная с детского-юношеского футбола. Посмотрите, сколько сербских футболистов играет за границей. Проводили даже анализ, и оказалось, что балканцев в топ-чемпионатах играет больше, чем латиноамериканцев. Хорошая сильная тренерская школа, тут бы нам перенять, как они работают в детско-юношеском футболе. Наверное, можно пригласить кого-то из Сербии в академии, чтобы прочитали лекции или работали, можно и российских тренеров отправлять туда. Стоит в этом плане поучиться.

А что касается тренеров с лицензией pro-УЕФА, то в Сербии тоже есть хорошие и сильные тренеры, которые работают и в Азии, и в арабских странах. Но каких-то выдающихся результатов у них нет. Были тренеры высоко уровня: Антич, Осим, Ивич, Бошков. В СССР и России тоже были тренеры такого уровня, но сейчас мы почему-то смотрим на иностранцев и считаем, что они могут что-то дать. Я работал в Сербии в Высшей и Первой лигах — ничего сверхъестественного не увидел. Где-то мы сами принижаем себя. Некоторые пишут, что в России потеряна тренерская школа, а я считаю, что всё хорошо. Может быть, с сербами легко договариваться и коммуницировать. Наверное, поэтому их так много по всему миру, — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.