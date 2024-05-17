Егор Титов: думаю, что все уже подустали от ноунеймов в «Спартаке»

Бывший российский футболист Егор Титов заявил, что все уже устали от тренеров без имени в команде красно-белых за последние семь лет, отвечая на вопрос, возможно ли было оставить Владимира Слишковича главным тренером «Спартака».

«Я думаю, что все уже подустали от ноунеймов. В футбол особо не играли нигде, но им давали платформу для обучения. «Спартак» — это не тот случай, на мой взгляд», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Владимир Слишкович был ассистентом бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца занял его место на временной основе.