РФПЛ: поздравляем «Спартак» с чемпионством

Пресс-служба РФПЛ поздравила «Спартак» с досрочной победой в чемпионате страны.
«Российская футбольная Премьер-Лига поздравляет футбольный клуб «Спартак-Москва» и всех болельщиков команды с победой в чемпионате России сезона-2016/17. Победив в матче 27-го тура «Томь» (1:0), красно-белые за три тура до финиша турнира стали недостижимы для соперников и досрочно стали чемпионами», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.