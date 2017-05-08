Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке обеспокоен уровнем немецкого футбола. Беспокойство Ватцке обусловлено и выступлением немецких команд на международном уровне, что, на его взгляд, является объективным показателем.
«То, что способна делать, например, «Сельта», должны уметь и немецкие команды. Такие испанские клубы, как «Севилья» и «Сельта», не превосходят немецкие клубы в финансовых возможностях. Тем не менее им удаётся добиваться лучших результатов», — приводит слова Ватцке Kicker.
В полуфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы в нынешнем сезоне немецких команд нет.