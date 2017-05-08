Олбрайтон: все в «Лестере» уважают Шекспира

Полузащитник «Лестер Сити» Марк Олбрайтон поддержал главного тренера «лис» Крэйга Шекспира и выделил вклад специалиста в сохранение прописки в АПЛ.
«Шейки очень важен для команды, он очень помог нам улучшить позиции в АПЛ и избежать вылета. Все в клубе его уважают, будь то игроки, кухонный персонал или те парни, что отвечают за комплекты формы.
Все знают и уважают его, он очень приятный человек. Не знаю, что будет дальше, но он определённо проделал хорошую работу", — цитирует Олбрайтона Daily Express.