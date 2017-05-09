Глушаков: ЦСКА сильнее «Зенита» в этом сезоне

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, кто в нынешнем сезоне выглядел сильнее из конкурентов — ЦСКА или «Зенит».
«Мнение, что взлёт „Спартака“ связан со спадом ЦСКА и „Зенита“? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и „Зенит“ становились чемпионами потому, что „Спартак“ плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома „Зенит“.
Кто из них сильнее? ЦСКА. Хотя во втором дерби с «армейцами» у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил», — цитирует Глушакова «Российская газета».